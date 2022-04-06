Також підтверджено 2195 поранених осіб.

Організація Об'єднаних Націй вже задокументувала 1 480 загиблих осіб з часу початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 4 квітня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 3675 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 1480 загиблих і 2195 поранених", - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Серед 2195 поранених 253 - чоловіки, ще 194 - жінки. Також поранено 43 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 100 дітей і 1565 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Окремо сказано, що у Донецькій і Луганській областях зафіксовано 1539 випадків (474 загиблих і 1065 поранених). На території, яка контролюється урядом України, 1 215 випадків (407 загиблих і 808 поранених), і на території, яка окупована: 324 випадки (67 загиблих і 257 поранених)

Крім того, в інших областях України (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях), у місцях, які перебували під контролем уряду на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 2136 випадків (1006 загиблих та 1130 поранених).

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