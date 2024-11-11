Обидві сторони намагаються домогтися максимальних успіхів на випадок, якщо переговори все ж відбудуться.

Війна між Росією та Україною загострюється на тлі повідомлень новообраного президента США Дональда Трампа про те, що він обіцяє покласти край конфлікту. Як пише The Wall Street Journal, Трамп поки не сказав, як саме він планує припинити війну. Водночас глава Росії Володимир Путін заявив, що готовий до мирних переговорів, але тільки в тому разі, якщо будуть виконані його колишні вимоги про перехід окупованої території України під контроль Росії.

"Цілком логічно, що обидві сторони намагаються домогтися будь-яких успіхів, якщо є шанс, що мирні переговори можуть відбутися", - сказав Руслан Пухов, керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій. - "У той час як Росія намагається домогтися успіхів на землі, найкращий шанс України для відповіді - це атаки безпілотників".

Росія активізувалася в Курській області

Близько 10 000 північнокорейських солдатів були направлені в Курську область Росії, щоб підтримати російські зусилля з витіснення українських військ. При цьому, як заявив WSJ американський чиновник, США все ще не можуть оцінити ступінь інтеграції солдатів КНДР у російські збройні сили, включно з тим, яку зброю надали північнокорейським солдатам і наскільки тісно вони працюють разом із росіянами, а також рівень їхньої підготовки.

Відео дня

Водночас українські аналітики зазначають, що Росія вже почала вгризатися в територію, утримувану Україною в Курській області.

"Усе було зібрано ще кілька тижнів тому, підтягнуті резерви, багато техніки та особового складу", - каже керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Вони не просто готуються, вони вже реалізують", - каже Роман Погорілий, співзасновник DeepState.

Проблеми з кадрами та озброєнням

Москва заткнула деякі дірки в чисельності своїх військ за рахунок північнокорейських солдатів, що дає Кремлю можливість уникнути більш широкої мобілізації росіян, хоча вони навряд чи матимуть тривалий ефект без подальших підкріплень.

Україна, однак, має ще більш серйозні проблеми з кадрами, зазначає видання. Крім того, існує загроза, що США припинять військову допомогу Україні, і це зробить її вразливою як на лінії фронту, так і в тилу, де надані США боєприпаси для ППО є цінним ресурсом перед обличчям російських бомбардувань.

Війна в Україні - новини

За даними телеканалу CNN, найближчими днями Росія планує розпочати новий наступ на позиції Збройних сил України в Курській області великим угрупованням із десятків тисяч військових, серед яких є і північнокорейці. За даними The New York Times, на цьому напрямку російські загарбники зібрали угруповання з 50 тисяч солдатів.

Як заявляла волонтерка Марія Берлінська, зараз Україні не потрібно думати про повернення до кордонів 1991 року, а стати в активну оборону і вибудувати 30-40 кілометрів ешелонованої, фортифікованої, замінованої смуги по всій лінії фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: