'Це сигнал': Зеленський розповів, які дії РФ вказуватимуть на намір Путіна закінчити війну

Президент України назвав першим кроком для досягнення миру зі сторони РФ готовність до енергетичного перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що сигналом, який означатиме готовність Росії до миру, може стати досягнення енергетичного перемир'я чи тристороння зустріч лідерів держав. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

"Енергетичне перемир'я як перший корок (для досягнення миру зі сторони РФ – ред.). Я вважаю, що це сигнал", - сказав Зеленський.

При цьому, президент України додав, що ще одним таким сигналом з боку Кремля може стати домовленість про тристоронню зустріч на рівні лідерів.

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"Я вважаю, що вона може відбутись. Ви пам'ятаєте, американці давали сигнали щодо грудня, щодо G20 засідання в Майамі, во Флориді. Вони отримали від нас відповідь по різним каналам, публічним, непублічним. Ми готові, якщо рускі готові", - заявив він.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, можливість візиту російського диктатора Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі буде залежати від результатів зустрічі лідерів Китаю, РФ та США на саміті АТЕС. Ушаков поділився, що поки що йдуть обговорення саміту у Шеньчжені, який пройде в листопаді. При цьому, помічник Путіна підтвердив, що запрошення на саміт G20 було отримано. Ушаков заявив, що організаційна підготовка до тристоронньої зустрічі Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа вже розпочалася.

Також ми писали, що посилення тиску президента США Дональда Трампа на Володимира Зеленського може означати, що президент США намагається змусити Україну укласти угоду на вигідних для Москви умовах. За даними WP, це може статися вже до кінця року. Експерт з питань Росії з вашингтонського Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайсс поділився, що все вказує на те, що Трамп має намір змусити Україну укласти угоду до грудня, оскільки саме на цей місяць він запросив Путіна приєднатися до нього на саміті лідерів країн "Групи двадцяти" (G20) у Маямі.

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