Зокрема, Україна не має можливості і дозволу завдавати ударів по російських аеродромах, звідки злітають літаки для розстрілу України різними ракетами і бомбами.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що дозвіл США бити по території РФ з артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності Himars є недостатнім для ураження усіх видів російської зброї, з якої наносяться удари по цивільному населенню в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла". Зокрема, у президента запитали, які саме обмеження встановили Сполучені Штати на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Як роз'яснив Зеленський, спочатку треба технічно зрозуміти, як відбувається війна на кордоні з РФ, де стоїть російська артилерія і далекобійна зброя. Також Росія завдає ударів з комплексів С-300 і має 10 тисяч ракет. Зокрема, для прикладу, Росія завдає ударів по цивільному населенню міста Харків.

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"Різна зброя там знаходиться і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати удари західною зброєю по території Російської Федерації. Навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю", - сказав Зеленський.

Водночас, він сказав, що Україна вже перебуває у війні багато років, але не завдає ударів по цивільному населенню Росії.

"А те що Росія по нам б'є - усі це бачать і бачать тисячі загиблих... Коли ми говоримо дозволити нам бити по техніці Російської Федерації, яка знаходиться на кордоні, бити нам по деяких військових аеродромах саме звідки підіймаються щоденно і щоночі літаки повітряного флоту Російської Федерації і стріляють по нас різними ракетами, по цивільній інфраструктурі - суто дамби, енергетика, школи, університети", - відзначив Зеленський.

Глава держави додав, що якщо говорити про військові цілі, то для росіян лікарні, де перебувають цивільні і військові, є військовою ціллю.

"Ми вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс у Харківському регіоні по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, бо я вам навів приклад аеродромів, звідки Росію постійно б'є абсолютно спокійно і спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем і немає відповідних дозволів", - наголосив Зеленський.

Дозвіл на використання західної зброї

За даними видання The Washington Post, США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив дозвіл Україні застосовувати американську зброю для ударів по території РФ. Він підкреслив, що західні партнери України "продовжать коригувати стратегію".

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що США повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по військових цілях на території РФ без обмежень. На їхню думку, неоднозначна позиція Вашингтона послаблює зусилля ЗСУ стримати подальші російські наступальні операції через північний кордон України.

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