Аналітики вважають, що дозвіл міг би знизити ризики для ЗСУ від нових наступів.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що США повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по військових цілях на території РФ без обмежень.

Як повідомляється у новому звіті ISW, неоднозначна позиція Вашингтона послаблює зусилля ЗСУ стримати подальші російські наступальні операції через північний кордон України.

Так, директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер напередодні заявив, що США дозволили Україні бити по Росії не лише для захисту Харкова від російських атак, а і для оборони інших регіонів. Одна Politico стверджує, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але виключно в районі Харкова.

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За оцінкою експертів, ці дві заяви дозволяють припустити, що США застосовують двозначний підхід щодо дозволу на удари своєю зброєю по території РФ. Зазначається, що це відбувається на тлі сигналів про те, що Штати відкриті для розширення дозволів на інші райони, якщо окупанти підуть у наступ в інших місцях.

Аналітики нагадали попередження української сторони про те, що війська РФ накопичують сили в Курській та Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю. Навіть обмежене угруповання у цьому районі дасть ворогу змогу відтягнути деякі сили ЗСУ з інших напрямків.

В ISW наголосили, що РФ може розпочати наступ у різних прикордонних областях України, якщо буде впевненою, що зможе продовжувати перекидати сили через кордон, не наражаючись на небезпеку ударів ЗСУ.

За таких умов, українські війська будуть змушені оборонятися від таких наступальних операцій до того, як США нададуть чіткий дозвіл стосовно ударів бех прив'язки до Харківщини.

Зростання загрози наступу на півночі України вимагатиме від ЗСУ перерозподілу наявних ресурсів для стримування або оборони. Це відкриє для окупантів можливості в інших частинах фронту, якими вони зможуть скористатися.

Однак чітке усвідомлення того, що Україна може використати надану США зброю проти концентрації російських військ на території країни-агресорки, ймовірно, змінить розрахунки російського командування щодо доцільності таких показових приготувань.

Аналітики продовжують вважати, що Штати повинні дозволити Україні бити по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії.

Удари західною зброєю по території РФ

Як повідомляв УНІАН, на тлі підготовки РФ нових наступів на прикордонні області України, низка країн переглянула заборону на удари по російській території західною зброєю.

Німеччина дозволила Україні бити по Росії своєю зброєю, повідомив Der Spiegel. Канада та Фінляндія також підтримали цю ідею.

Норвегія вважає, що Україна може використовувати передане західне озброєння для ударів по Росії.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо нещодавно сказав що Київ зможе використовувати багатоцільові винищувачі F-16 від Бельгії лише на українській території.

Водночас США дозволили завдавати "контрударів через кордон", але не з ATACMS.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, нинішні дозволи є лише першими кроками, які в подальшому призведуть до розширення списку об’єктів та територій, по яких Україні дозволять бити західною зброєю. Експерт спрогнозував, що найближчий час Сили оборони можуть ударити по скупченню ворога у Бєлгородській та Курській областях, де росіяни формують свої угруповання за 10-15 км від кордону.

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