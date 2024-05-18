На його думку, росіяни хочуть спробувати атакувати Харків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ російських військ в Харківській області може бути лише "першою хвилею", за якою будуть й наступні.

Ситуацію у регіоні він оцінив як "контрольовану", але "не стабілізовану". Про це очільник держави сказав в інтерв'ю для AFP, яке цитує видання "Голос Америки".

За словами Зеленського, росіяни змогли просунутись на від 5 до 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили.

Відео дня

"Ми маємо бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага", - сказав він.

Виступаючи у Китаї правитель РФ Володимир Путін заявив, що не має планів на захоплення Харкова, а лише переслідує мету створити "зону безпеки". Однак Зеленський наголошує, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", - пояснив український лідер.

Він також заспокоїв, що у Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення".

Наступ у Харківській області

Як повідомляв Генштаб, на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.

Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення", - зазначили там.

ЗСУ перекинули під Харків резерви, зокрема підрозділи з інших напрямків фронту, де також тривають бої. Українська оборона небезпечно стоншується, пише BBC.

Вас також можуть зацікавити новини: