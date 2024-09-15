Восьмимісячна пауза, що передувала позитивному рішенню Конгресу США про допомогу, повністю виснажила всі українські запаси.

Незважаючи на пакети військової допомоги від США і Європи, Україна все ще відчуває критичну нестачу боєприпасів – як через повільне постачання, так і через дуже великі потреби. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю з журналістом CNN Фарідом Закарією.

"Нам потрібно підготувати 14 бригад. На цей час з цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири… Нам потрібно занадто багато", - пояснив Зеленський.

Він додав, що саме тому Україна розвиває внутрішнє виробництво дронів, хоча його теж недостатньо.

Відео дня

Президент також пояснив, що восьмимісячна пауза, що передувала позитивному рішенню Конгресу США, повністю виснажила всі українські запаси.

"Що ми робили протягом цих восьми місяців? Ми використовували все, що могли. Ми передали те, що в нас є в резервах, і те, що в нас є на складах або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них було, ми забрали – усю їхню зброю", - пояснив Зеленський.

Ситуація зі зброєю для ЗСУ

Як писало видання Forbes, в Україні не вистачає сучасної техніки для новосформованих бригад, і їм доводиться використовувати західну техніку 1960-х років, яка не має товстої броні.

Раныше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів, що наразі розрив у застосуванні боєприпасів на фронті між ЗСУ та окупантами значно скоротився. За його словами, пропорція становить один до двох, один до двох із половиною, тоді як рік тому цей показник був один до десяти, один до шести.

Вас також можуть зацікавити новини: