У новій 154-й механізованій бригаді переважно машини 1960-х років.

Минулої осені українська армія приступила до формування першої з 11 нових бригад, кожна з яких має чисельність від 150 до 160 осіб. Ці бригади мають бути розгорнуті на фронті для заміни виснажених сил, однак у нових підрозділів є гостра проблема з нестачею сучасного озброєння, пише Forbes.

"Це може стати серйозною проблемою для українців, коли нові, але погано оснащені бригади замінять старі, але краще оснащені, коли останні нарешті підуть із лінії зіткнення", - зазначає аналітик видання.

Так, зазначає Forbes, фотографії однієї з новостворених бригад - 154-ї механізованої бригади - дають змогу отримати показове уявлення про оснащення нових підрозділів.

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"Гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 1960-х років. Колісні розвідувальні машини БРДМ-2 також 60-х років. Колісні бронетранспортери VAB французького виробництва 70-х років. Колісні машини охорони M-1117 1990-х років, надані Сполученими Штатами. 154-та механізована бригада здебільшого має старіші та легші машини, жодна з яких не має броні завтовшки понад 33 міліметри - достатньо, щоб відбивати кулеметні постріли", - пише Forbes.

При цьому в бригаді є і більш важкі машини - 60-річні танки Т-62, хоча не виключено також, що всі Т-62, помічені на полігонах, де проходять підготовку бійці 154-ї механізованої бригади, насправді належать не бригаді, а її інструкторам.

Однак якщо 154-та механізована бригада справді має на озброєнні танки Т-62, то, пише Forbes, це тривожний знак для армії, в якій здебільшого використовують доволі сучасні версії Т-64 і Т-72, а також західні Challenger 2, М-1, Leopard 1 і Leopard 2.

Звичайно, зазначає Forbes, росіяни також зазнають труднощів зі створенням достатньої кількості сучасних машин для новосформованих бригад. Однак навіть з урахуванням мотоциклів і візків для гольфу росіяни все одно в цілому краще оснащені, ніж українці, і більш численні.

Військове виробництво в Росії

За даними західних аналітиків, Росія продовжує нарощувати військове виробництво, і його темпи не сповільняться ще принаймні два роки.

Починаючи з 2026 року, темпи виробництва військової техніки в РФ знизяться у зв'язку з виснаженням запасів радянських часів, але Росія, ймовірно, відкриє нові виробничі лінії, щоб підготуватися до пом'якшення цього ефекту. При цьому прогнозується, що Росія вироблятиме 350 сучасних танків на рік після 2026 року, навіть якщо не відкриє додаткові виробничі лінії.

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