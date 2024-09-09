Він зазначив, що розрив у застосуванні боєприпасів із противником зараз становить один до двох, тоді як рік тому він був один до десяти.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів, що наразі розрив у застосуванні боєприпасів на фронті між ЗСУ та окупантами значно скоротився.

"Завдяки діям нашого уряду, президента України, міністра оборони, нам вдалося скоротити різницю між боєприпасами, які використовуємо ми і противник. Пропорція становить один до двох, один до двох із половиною. Рік тому цей показник був один до десяти, один до шести", - розповів Сирський в інтерв'ю CNN.

Водночас він визнав, що у ворога справді є перевага в авіації, у ракетах, в артилерії, у кількості використовуваних боєприпасів, а також в особовому складі, танках і бойових машинах піхоти.

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"Але це також мотивує нас. Ми не можемо воювати так само, як вони, тому маємо використовувати насамперед найефективніший підхід, застосовувати свої сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд. А також використовувати технічну перевагу", - зазначив головком ЗСУ.

За його словами, ЗСУ компенсують різницю в ресурсах за допомогою безпілотних систем, постійно працюючи над їхнім удосконаленням, підвищенням ефективності, поліпшенням системи управління, способів і методів використання.

"Ми намагаємося максимально використати нашу технічну перевагу над противником, щоб нівелювати його чисельну перевагу", - наголосив головком, додавши, що найкращі підрозділи безпілотних систем зосереджені зараз у Покровському секторі.

Сирський про ситуацію на фронті

Раніше Сирський розповів, що Курська операція допомогла в захисті Покровська. Зокрема, вона позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами.

За словами генерала, за останні 6 днів противник не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює. Наразі в районі Покровська зміцнюють оборону.

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