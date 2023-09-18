Президент України закликав боротися з тим, що може призвести до знищення планети.

Президент Російської Федерації Володимир Путін "став в одну шеренгу з раком, ВІЛ, COVID-19". Дії російського диктатора ведуть до третьої світової війни.

"Путін став в одну шеренгу з раком, ВІЛ, ковідом. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об'єднатися і сказати", - заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю СВЅ.

При цьому він вказав, що серед "сусідів" Росії є потужні країни світу.

"Я не кажу про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому (Путіну – УНІАН) сказати, що твої кроки - це кроки, що ведуть до третьої світової війни і винним у третій світовій війні будеш тільки ти - одна людина, одна хвороба", - підкреслив глав української держави.

Крім того, він нагадав, що війна Росії проти України забирає життя, і це "не біда природна", а рукотворна.

"Саме руками Путіна створена трагедія в світі, яка забирає життя мирних людей. Ось на що повинні звертати увагу країни світу. Це найголовніше. Боріться там, де нічого не працює, думайте, підключайте розумних і талановитих людей усього світу там, де є виклик, там, де планети може не бути, там, де життя скорочується. Перемагайте ВІЛ, перемагайте рак, перемагайте ковід, перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але вибачте, де ковід, і де Путін", - підсумував Зеленський.

Війна в Україні - коли Росія програє

У липні тодішній глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що до літа 2024 Україна здобуде перемогу у війні, після чого зможе стати членом НАТО.

При цьому радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вважає, що прискорення завершення війни на справедливих для України засадах, вимагає від цивілізованого світу посилення трьох рішень.

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