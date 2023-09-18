Президент України нагадав, що Кремль не зупиниться.

Надаючи Україні фінансову підтримку США допомагають і країнам Європи, утримуючи армію РФ далеко від їх кордонів. Світ повинен вирішити - зупинити президента Росії Володимира Путіна або почати нову світову війну.

"США підтримують Україну фінансово, і я вдячний за це. Я просто думаю, що у Вашнгтоні підтримують не лише Україну. Якщо Україна паде, Путін напевно піде далі. Що робитимуть США, коли Путін досягне країн Балтії? Коли він досягне польського кордону? Багато грошей. Ми дуже вдячні. Що ще Україна має зробити, щоб всі могли виміряти нашу величезну подяку? Ми вмираємо в цій війні", - заявив президент України Володимир Зеленський у передачі "60 хвилин" Скотта Пеллі в ефірі СВЅ.

При цьому українського лідера запитали: "Скільки ще грошей потрібно? Ще 70 мільярдів доларів?"

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"У мене немає відповіді. Весь світ повинен вирішити, чи хочемо ми зупинити Путіна або хочемо почати світову війну. Ми не можемо змінити Путіна. Суспільство втратило повагу до світу. Вони обрали його, переобрали та виховали другого Гітлера. Вони це зробили. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут", - підсумував Зеленський.

Допомога США для України - останні новини

6 вересня Міноборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів, до якого увійшли 120-мм снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

6 сенятбяр держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США на суму понад мільярд доларів.

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