Треба усунути проблему обходу санкцій Росією, передати Україні оптимальні обсяги озброєння та систем ПРО, та відмовитись від будь-яких контактів між Заходом і владою РФ.

Прискорення завершення російсько-української війни на справедливих для України засадах, вимагає від цивілізованого світу посилення трьох рішень.

Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram, існує "три проблеми, які вимагають посилення рішень для прискорення справедливої фіналізації війни".

Зокрема, перша проблема - це обхід санкцій та виробництво ракет у Росії.

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"Рішення: або офіційна зміна статусу Росії на терористичну державу, або жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників", - повідомив Подоляк.

До другої проблеми він зарахував недостатні обсяги постачання зброї в Україну.

"Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. Передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб", - наголосив Подоляк.

Третьою проблемою він назвав недостатню ізоляцію найвищого керівництва Росії. На його думку, ізоляція має різко зменшити можливості для дипломатичного маневру та стати сигналом для нейтральних країн.

"Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів", - відзначив Подоляк.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в липні міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN висловив думку, що до наступного літа Україна здобуде перемогу у війні. А після перемоги Україна зможе стати членом НАТО, переконаний міністр.

За даними Міноборони, під час контрнаступу, що триває, ЗСУ загалом звільнили вже понад 204 квадратних кілометри

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що українські військові в ході контрнаступальної операції звільнили від російських окупантів Урожайне Донецької області.

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