Українська влада шукає можливість дати Харкову більше захисту від постійних російських ударів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Він зауважив, що "ситуація в місті дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами". У зв'язку з цим він закликав західних партнерів передати Україні засоби ППО.
"Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України. Для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - сказав глава держави.
Він зауважив, що для всіх міжнародних партнерів очевидна нестача в Україні засобів ППО. "Світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим українським громадам... Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", - підкреслив Зеленський.
Президент також зазначив, що "зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".
При цьому Зеленський подякував усім країнам, які вже допомогли.
Удари по Харкову
Остіннми днями окупанти нещадно атакують Харків і область. Так, в ніч на 7 квітня окупанти вчергове здійснили ракетну атаку на Харків. Внаслідок ударів є поранені. Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Такод вночі Харків зазнав атаки ударними дронами. Тоді один ворожий безпілотник-камікадзе влучив у приватний будинок.
Сьогодні видання The Economist, з посиланням на джерела у військовому керівництві України, написало, що РФ намагається перетворити Харків на "сіру зону", в якій неможливе нормальне життя.