Він зазначив, що міжнародні партнери України бачать нестачу систем ППО.

Українська влада шукає можливість дати Харкову більше захисту від постійних російських ударів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Він зауважив, що "ситуація в місті дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами". У зв'язку з цим він закликав західних партнерів передати Україні засоби ППО.

"Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України. Для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - сказав глава держави.

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Він зауважив, що для всіх міжнародних партнерів очевидна нестача в Україні засобів ППО. "Світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим українським громадам... Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", - підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що "зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

При цьому Зеленський подякував усім країнам, які вже допомогли.

Удари по Харкову

Остіннми днями окупанти нещадно атакують Харків і область. Так, в ніч на 7 квітня окупанти вчергове здійснили ракетну атаку на Харків. Внаслідок ударів є поранені. Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Такод вночі Харків зазнав атаки ударними дронами. Тоді один ворожий безпілотник-камікадзе влучив у приватний будинок.

Сьогодні видання The Economist, з посиланням на джерела у військовому керівництві України, написало, що РФ намагається перетворити Харків на "сіру зону", в якій неможливе нормальне життя.

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