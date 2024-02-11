Інтерв'ю Путіна Карлсону переповнене неправдивими фактами та викривленням історії, вважають американські журналісти.

Путін намагався вразити глядачів уявною ерудицією зі знань історії та не давав можливості Карлсону задати критичних запитань, переконані журналісти The Washington Post.

Вони заявили, що Путін був готовий до цього інтерв'ю значно краще, ніж Карлсон. Вони написали, що "навчений агент КДБ, легко уникав рідкісних спроб Карлсона отримати пряму відповідь".

Журналісти також зазначили, що протягом усього інтерв'ю Путін намагався переконати Карлсона в тому, що саме РФ є "жертвою цього конфлікту".

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"Путін використовував кожне запитання, щоб навести головний аргумент: Росія була потерпілою стороною, жертвою неодноразових брехливих обіцянок Заходу. Попри це, наполягав Путін, Москва готова вести переговори про припинення війни, але зі Сполученими Штатами, підкреслюючи свою наполегливість на тому, що український уряд є нелегітимною маріонеткою Заходу", - пишуть журналісти.

Вони також відзначили маніпуляції Путіна у висвітленні історії України. Вони зазначають, що багато наведених президентом РФ фактів видумані.

"Серцем інтерв’ю стала довга лекція Путіна, яка охоплювала понад 1000 років історії, від створення Київської Русі до сьогодення. Все для того, щоб довести Путіна, що українці насправді росіяни, які живуть "на краю" Російської імперії. Суть його балаканини була в тому, щоб приголомшити глядачів цунамі фактів і дат і вразити їх уявною ерудицією Путіна", – пише The Washington Post.

Журналісти відзначають ще одну маніпуляцію Путіна на тему готовності РФ до перемовин: "Уявна готовність до переговорів, однак, різко контрастує з тривалим наполяганням Росії на тому, що лише повна капітуляція України, включаючи широку здачу окупованих територій, завершить війну".

Інтерв'ю Карлсона з Путіним - що треба знати

Днями президент РФ Путін дав перше з початку повномасштабної війни інтерв'ю західним ЗМІ. У Кремлі таке рішення пояснили тим, що позиція протрампістського американського ведучого Такера Карлсона "відрізняється від інших".

Сам Карлсон після двогодинного інтерв'ю визнав, що очільник Кремля "не вміє пояснювати". Він також сказав, що Путін не виклав своєї позиції послідовно.

На це інтерв'ю відреагували в Білому домі. Там заявили, що інтерв'ю не потрібно "сприймати за чисту монету". Також, вони наголосили, що громадяни США "розуміють, за що бореться Україна, і все, про що вони просять – це наша допомога".

На думку політтехнолога Бориса Тізенгаузена, інтерв'ю Карлсона з Путіним має дві цілі. Перша мета спілкування Карлсон з Путіним – "олюднити упиря, вбивцю і маніяка", а друга стосується саме президентських виборів в США.

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