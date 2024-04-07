Президент зустрівся з амбасадорами платформи United24 в онлайн-форматі.

Без підтримки Конгресу США у питанні наданні допомоги Києву Україні буде важко не лише перемогти російську агресію, а й взагалі вистояти у цьому протистоянні. Про це під час зустрічі з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 в онлайн-форматі заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що нині вкрай важливо "спільно робити дуже конкретні речі".

"І звичайно, я хочу дати вам меседж, і попросити подумати, що ми можемо зробити разом публічно - можливо, якісь сильні меседжі, які сильні кроки, - щоб привернути увагу Конгресу й американців до України", - сказав глава держави.

Зеленський також попросив учасників платформи продовжувати роботу, зосереджену на Україні.

"В умовах, коли інші конфлікти та події у світі відвертають увагу міжнародної спільноти від України, важливо, щоб амбасадори United24 продовжували свою роботу, зосереджену на Україні", - підкреслив президент.

Фандрейзингова платформа United24 - що варто знати

Фандрейзингова платформа United24 функціонує з травня 2022 року за ініціативою Володимира Зеленського. Серед амбасадорів проекту – актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени та навіть астронавт.

Завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів зі 110 країн світу за цей час на підтримку України було акумульовано понад 625 млн дол.

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