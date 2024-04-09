Президент також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою.

Україна розробила план нового контрнаступу. Про це сказав президент Володимир Зеленський.

"Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату", – наголосив він в інтерв'ю BILD.

Глава держави зазначив, що для досягнення цієї мети українським військовим потрібна зброя, зокрема зі США.

Відео дня

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але в об'єднаного Заходу є сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", – зазначив він.

Президент також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою.

"Тут ми маємо справу з Путіним. Усе, що він говорив досі, – після цього він чинив по-іншому. Ми не можемо йому довіряти. Можна домовитися про все, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися", – пояснив Зеленський.

Водночас, говорячи про заклики заморозити війну, президент заявив, що Путін використовує цю паузу лише для підготовки до нового нападу.

"Звичайно, дехто буде щасливий. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". Але це тільки доти, доки Росія не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку", – резюмував він.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Російські окупанти захопили Первомайське Донецької області, повідомляє DeepState. Бої за цей населений пункт фактично почалися ще в серпні 2022 року. Зазначається, що до війни там проживало понад 2 тисячі осіб.

Крім того видання BILD пише, що окупанти увійшли до Красногорівки Донецької області. Аналітик Юліан Репке зазначає, що росіяни, ймовірно, змогли зайняти кілька кварталів міста.

Вас також можуть зацікавити новини: