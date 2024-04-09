Україна розробила план нового контрнаступу. Про це сказав президент Володимир Зеленський.
"Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату", – наголосив він в інтерв'ю BILD.
Глава держави зазначив, що для досягнення цієї мети українським військовим потрібна зброя, зокрема зі США.
"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але в об'єднаного Заходу є сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", – зазначив він.
Президент також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою.
"Тут ми маємо справу з Путіним. Усе, що він говорив досі, – після цього він чинив по-іншому. Ми не можемо йому довіряти. Можна домовитися про все, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися", – пояснив Зеленський.
Водночас, говорячи про заклики заморозити війну, президент заявив, що Путін використовує цю паузу лише для підготовки до нового нападу.
"Звичайно, дехто буде щасливий. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". Але це тільки доти, доки Росія не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку", – резюмував він.
Війна в Україні: ви могли це пропустити
Російські окупанти захопили Первомайське Донецької області, повідомляє DeepState. Бої за цей населений пункт фактично почалися ще в серпні 2022 року. Зазначається, що до війни там проживало понад 2 тисячі осіб.
Крім того видання BILD пише, що окупанти увійшли до Красногорівки Донецької області. Аналітик Юліан Репке зазначає, що росіяни, ймовірно, змогли зайняти кілька кварталів міста.