Сергій Наєв зазначив, що в окупантів немає ресурсів для наступу.

Збройні Сили України мають достатньо сил, щоб вести стабілізаційні дії, якщо армія РФ знову піде в атаку на Київ. У окупантів на північному напрямку немає ресурсів для проведення наступу.

"Станом на даний момент кількість наших військ достатньо для того, щоб вести стабілізаційні дії, якщо для цього буде потрібно. Якщо противник підвищуватиме кількість своїх військ, я ще раз зазначу: ми дзеркально підвищимо свою кількість", - розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю виданню "Укрінформу".

При цьому він вказав, що постійно проводиться нарощування військ, щоб зрівняти сили. Водночас генерал зазначив, що на північному напрямку у російських окупантів немає ресурсів для наступальних дій.

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Новий наступ Росії - що відомо

На думку експертів, новий наступ Росії вже почалося на Донбасі. Водночас західна преса пише, що у Москви немає ресурсів, щоб розширити атаку на Україну,

Крім того, серед особового складу армії РФ помічений різке зростання втрат. У розвідці зазначили, що Кремль кинув всі ресурси, щоб захопити Донбас до березня поточного року.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що у російської армії немає ніяких успіхів з початку їх так званого" великого " наступу на сході України.

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