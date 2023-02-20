Фахівці прокоментували побоювання українців з приводу наявності військ РФ уздовж українсько-білоруського кордону.

У Державній прикордонній службі України оцінили можливість наступу на Київ з півночі з боку Білорусі. Наразі українці мають побоювання, що до річниці вторгнення в Україну війська РФ можуть перейти в новий наступ й спробувати захопити столицю.

Як прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі марафону, вздовж українсько-білоруського кордону є війська РФ, проте ситуація там контрольована.

"Ситуація по кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звичайно, цьому напрямку приділяється значна увага, тому що там – на території Білорусі - перебувають підрозділи Російської Федерації", - сказав він.

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При цьому Демченко уточнив, що на кордоні з Білоруссю немає необхідного ударного угруповання російських військ для того, щоб повторити події 24 лютого 2022 року.

"Такого ударного необхідного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України, в даний час ми не відзначаємо", - вказав Демченко.

За його словами, аналогічну ситуацію на кордоні підтверджують й українські розвідники, які "простежують ситуацію вглиб території Білорусі".

Попри це, служба ДПСУ готова до будь-яких несподіваних сценаріїв на кордоні: фахівці продовжують проводити заходи щодо зміцнення кордону, і постійно оцінюють можливість ризику наступу з боку ворога, заявив Демченко.

Імовірність повторного наступу на Київ - скільки потрібно військових і техніки

Зазначимо, що за словами колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, Росії потрібно забезпечити ударне угруповання в не менше 150 тисяч осіб для повторного наступу на Київ з боку Білорусі. Він зазначив, що станом на 15 січня такої кількості військ там не спостерігається. Також немає передумов для формування відповідного угруповання.

Також військовий експерт Олександр Коваленко спрогнозував, що для мінімально успішного наступу на Київ російські війська потрібно забезпечити 825 танками, 2 475 ББМ, 900 САУ і РСЗВ, а також 225 ЗРК/ЗРПК й РЕБ. За його словами, такого ресурсу на території Білорусі не спостерігається.

Також скептично на можливість "нового захоплення Києва" дивляться в ЗСУ. Зокрема, командувач угрупованням Сил й засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що безпосередньої загрози столиці немає, проте українські військові готові до будь-яких ескалацій.

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