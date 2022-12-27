Президент заявив, що є розуміння, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2023 рік буде вирішальним на лінії фронту у війні з Росією.

У вечірньому зверненні до українців глава держави зазначив, що провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Воно відбулося в 44-те за рік.

"Тематика зрозуміла. Передусім це Бахмут, Кремінна й Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку та наші дії", – сказав Зеленський.

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Також він додав, що було заслухано командувачів та визначено з кроками на найближчий час.

"Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що окремо обговорювалося постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.

"До речі, хочу подякувати нашим фахівцям, усім нашим партнерам, усім, хто залучений до відповідної роботи. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, а й щоб узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі. Це дуже важливий результат року, і всі, хто долучився, – справді молодці", – додав глава держави.

Війна в Україні: як будуть розвиватися події

Військові експерти Олег Жданов та Роман Світан вважають, що найближчі місяці війни з Росією будуть найважчими для України. За словами Жданова, Україні доведеться в основному вести наступальні дії. Під час наступу втрати завжди більше, ніж в обороні.

В Інституті вивчення війни повідомляють, що нібито українські удари по військових об'єктах далеко в тилу російської території викликають невралгію у військової експертної спільноти РФ. Аналітики зробили висновок, що в російському інформаційному просторі продовжать використовувати ймовірні атаки на військові об'єкти далеко в тилу, щоб закликати до ескалації дій проти України.

Крім того, політолог Михайло Шейтельман припускає, що російський диктатор Володимир Путін може залишитися при владі навіть після програшу у війні проти України. Він наголосив, що росіяни втратили останній шанс змінити владу у 2011-2012 роках, коли на протести ще виходили тисячі громадян РФ.

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