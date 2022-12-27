На думку експертів ISW, для цього може бути використаний привід недавніх подій на аеродромі Енгельс.

Нібито українські удари по військових об'єктах далеко в тилу російської території викликають невралгію у військової експертної спільноти РФ.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), джерела у РФ повідомили про вибухи біля авіабази Енгельс в ніч на 26 грудня, а Міноборони РФ заявило, що ППО збила український дрон, який наближався до цього аеродрому на малій висоті, і що в результаті були вбиті троє російських військових.

Як повідомили в Інституті, у зв'язку з цим, російські військові експерти розкритикували внутрішні можливості протиповітряної оборони й піддали сумніву дії російської влади.

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Один з експертів, пов'язаний з ПВК "Вагнер", вдався в питання, чому російська ППО лише "чудесним чином" запобігає ударам "точно над аеродромом/військовою частиною", і зазначив, що аеродром Енгельс знаходиться в 500 км вглиб території Росії.

Своєю чергою, як зазначили фахівці ISW, подію прокоментував і екс-командир бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін. Зокрема, він запитав, чому Росія дозволяє українським безпілотникам так глибоко проникати на свою територію.

У звіті вказується, що ще багато російських військових експертів піддали критиці технічні можливості російських систем ППО і висловили стурбованість нездатністю влади захистити найважливішу інфраструктуру.

Експерти Інституту зробили висновок, що в російському інформаційному просторі продовжать використовувати ймовірні атаки на військові об'єкти далеко в тилу, щоб закликати до ескалації дій проти України.

НП на військових об'єктах в РФ

5 грудня на російському аеродромі Енгельс і на авіабазі в Рязанській області прогриміли вибухи.

У ніч на 6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську, в результаті цього сталося загоряння нафтонакопичувача.

У ніч на 26 грудня в Енгельсі прогримів вибух. Російське міноборони заявило про збиття українського безпілотника.

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