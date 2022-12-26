У різних регіонах України близько 9 мільйонів людей на цей вечір відключені від енергопостачання.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо енергозабезпечення країни в наступному році.

У своєму відеозверненні наприкінці 306-го дня війни він зазначив, що у Святвечір і Різдво вдалося дати людям більше енергії. Зеленський подякував за це енергетикам. Однак дефіцити зберігаються, тому відключення тривають.

"Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується", - підкреслив Зеленський.

Відео дня

За його словами, сьогодні з урядовцями провів спеціальну нараду щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. "Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", - сказав Зеленський.

Відключення світла в Україні

Як відомо, з початку жовтня Росія здійснила дев'ять масованих ракетних атак і декілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що окупанти можуть спробувати обстріляти енергосистему під час новорічних свят.

Якщо нових атак не буде, то українці зможуть провести кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що у Росії залишилося ракет на два-три масованих удари по Україні.

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