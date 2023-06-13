Президент закликає партнерів до жорсткої реакції щодо суб'єктів та держав, які допомагають країні-агресору.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні засоби ППО та сучасні винищувачі для припинення ракетного терору, який вчиняє Росія в нашій країні. Про це він сказав, коментуючи чергову масовану ракетну атаку окупантів по Україні.

У вечірньому відеозверненні глава держави наголосив, що зокрема у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки загинуло 11 людей, серед них одна дитина, а загалом понад 30 людей травмовані.

"Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим. Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Друге – це знищення основи для терору, для виробництва державою-терористом нових ракет", – сказав Зеленський.

За його словами, Росія досі має змогу отримувати компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів.

"Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні відбулася зустріч представників України з дипломатами відповідних країн.

"Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. За його словами, саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них.

"Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що однозначно дешевше один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО.

Атака РФ на Кривий Ріг

Вночі 13 червня російські загарбники атакували Кривий Ріг. По місту випустили шість ракет – ворог поцілив у багатоповерхівку та складські приміщення. Внаслідок удару загинули 11 людей, зокрема, росіяни вбили дитину. Постраждали 36 осіб.

Крім того, за словами голови Ради оборони міста Олександр Вілкула, пошкоджено близько 400 квартир. Внаслідок російської атаки ушкодження отримали понад 70 житлових будинків.

14 червня в Кривому Розі оголосили Днем жалоби.

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