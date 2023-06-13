Під час першої хвилі ракетної атаки з території Каспію російські загарбники залучили 8 бомбардувальників Ту-95, і ще три літаки були помічені у небі вже під ранок.

Російські окупанти сьогодні, 13 червня, влаштували дві хвилі атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, атаки велись з акваторії Каспійського моря.

"У першій хвилі ракетної атаки вдалось знищити 10 крилатих ракет. Вже під ранок противник знов здійснив запуски з території Каспію, у небі були помічені три стратегічних бомбардувальники, і очікувалась друга хвиля атак. Щоправда, лише одна ракета з другої хвилі досягла території нашої держави, яка була знищена нашими силами ППО", - повідомив він.

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Він також зазначив, що у будинок у Кривому Розі влучила ракета повітряного базування Х-101/Х-555. За словами Ігната, для нічної атаки було залучено 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. Ці ракети, власне, вночі й долетіли до території України.

Ракетна атака 13 червня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 червня 2023 року російські загарбники випустили по території України 14 крилатих ракет, 11 з яких вдалось збити, а також чотири дрони-камікадзе.

Під час другої хвилі ракетної атаки, під ранок, РФ атакувала нашу країну ще трьома бомбардувальниками Ту-95. Шість ракет окупанти випустили по кривому Рогу, три з яких влучили у цивільні обʼєкти. Через ракетний обстріл в Кривому Розі пошкоджена ТЕЦ.

Внаслідок атаки по місту був пошкоджений пʼятиповерховий будинок. Станом на 12:00 відомо про шість загиблих і 25 поранених.

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