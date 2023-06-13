Внаслідок влучень ушкодження отримали понад 70 житлових будинків.

Внаслідок удару по Кривому Рогу, під час якого росіяни вбили підлітка та ще 10 осіб, пошкоджено біля 400 квартир. Такі дані навів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Внаслідок влучень ушкодження отримали понад 70 житлових будинків. Серед них – 7 дев'ятиповерхових, 8 чотириповерхових, 55 п'ятиповерхових. Також постраждали три школи, три будівлі ще двох навчальних закладів – Педуніверситету та ПТУ №45, гуртожиток. За даними на цей момент постраждали близько 400 квартир, від вибухів вибито понад 1300 вікон у квартирах та під'їздах. На 10 будинках постраждали дахи", – повідомив він у Telegram.

За його словами, були підготовлені місця для тимчасового розміщення постраждалих з безкоштовним харчуванням. Втім, наразі таких заявок не надходило, оскільки люди переїжджають до родичів та знайомих.

"Також на місце були оперативно доставлені необхідні будматеріали з матеріального резерву міста. Це будівельна плівка, листи ОСБ, дошки, цвяхи та інші необхідні матеріали. До роботи залучено 40 бригад комунальників та багато комунальної техніки. Насамперед вибиті вікна закриваються плівкою або ОСБ. Вже закрито понад 120 вікон. Потім проводитиметься скління", – розповів Вілкул.

Удар по Кривому Рогу 13 червня

Вночі 13 червня російські окупаційні війська вдарили по Кривому Рогу. Росіяни випустили по місту шість ракет. Внаслідок атаки загинули 11 людей, серед яких, за даними обмбудсмана, дитина – загинув хлопець 2006 року народження. Постраждали 36 осіб.

За даними Олександра Вілкула, четверо осіб загинули у пʼятиповерхівці. Тіла сімох людей виявили під завалами будівлі складських приміщень. Щодо постраждалих, то 12 осіб перебувають у лікарні: стан двох вкрай важкий, восьми – важкий, двох – середньої важкості. За життя постраждалих борються медики.

Через російський обстріл 14 червня у Кривому Розі оголосили День жалоби.

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