Михайло Подоляк зазначив, що в рамках підготовки до опалювального сезону були проведені заходи для захисту інфраструктури.

Російська Федерація завжди має інструмент для масштабних геноцидних ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України. До всього на 100% підготуватися не можна.

"Так, ми сьогодні інакше все це сприймаємо. Не готовий сказати, що ми там тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна", – зазначив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк 24 Каналу, коментуючи підготовку України до зими.

Він вказав, що Україна має великий досвід минулого сезону, а також були проведені заходи для захисту інфраструктури. За його словами, досвід диспетчеризації дозволяє запобігти розриву магістральної енергомережі і уникнути локальних або глобальних блекаутів.

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Крім того, Подоляк запевнив, що Україна готова в значній мірі до того, що Росія буде бити по об'єктах генерації, магістральній мережі і трансформаторам, які є дефіцитним товаром, тому що продукцію виготовляють під замовлення.

Війна в Україні - чи буде Росія бити по енергосистемі

Багато експертів вважають, що росіяни знову будуть бити по енергетичній інфраструктурі України, щоб залишити українців без тепла і світла взимку. "Укренерго" готується до найгірших сценаріїв.

У свою чергу спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що швидше за все окупанти спробують вдарити по енергосистемі і паливних базах.

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