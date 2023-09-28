Російська Федерація завжди має інструмент для масштабних геноцидних ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України. До всього на 100% підготуватися не можна.
"Так, ми сьогодні інакше все це сприймаємо. Не готовий сказати, що ми там тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна", – зазначив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк 24 Каналу, коментуючи підготовку України до зими.
Він вказав, що Україна має великий досвід минулого сезону, а також були проведені заходи для захисту інфраструктури. За його словами, досвід диспетчеризації дозволяє запобігти розриву магістральної енергомережі і уникнути локальних або глобальних блекаутів.
Крім того, Подоляк запевнив, що Україна готова в значній мірі до того, що Росія буде бити по об'єктах генерації, магістральній мережі і трансформаторам, які є дефіцитним товаром, тому що продукцію виготовляють під замовлення.
Війна в Україні - чи буде Росія бити по енергосистемі
Багато експертів вважають, що росіяни знову будуть бити по енергетичній інфраструктурі України, щоб залишити українців без тепла і світла взимку. "Укренерго" готується до найгірших сценаріїв.
У свою чергу спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що швидше за все окупанти спробують вдарити по енергосистемі і паливних базах.