Ворог не хоче допустити звуження коридору та відповідно, переривання своєї логістики з Кримом, пояснив Жорін.

Росія попвнює свої підрозділи в Харківській області переважно за рахунок піхоти. Але ресурсів у ворога вистачить і для того, що проводити наступальні дії, наприклад, на півдні, вважає майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Росіяни зараз поповнюють свої підрозділи на Харківщині переважно за рахунок "голої" піхоти. Тобто, залишається якесь командування бригади чи дивізії, що наступала, їй придають кілька батальйонів піхоти та одразу відправляють на штурми. Але більш суттєва проблема для нас – це не їхня піхота, а широке використання ворогом скидів", – написав військовий у своєму телеграм-каналі.

За його словами, росіяни останнім часом сконцентрувалися саме на цьому виді ураження. При цьому він наголосив, що у ворога ресурсів достатньо і для проведення наступальних дій на інших ділянках фронту.

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"Насправді, їхніх ресурсів цілком вистачить, щоб проводити наступальні дії ще, наприклад, на Півдні. І тут я особисто бачу досить серйозні ризики, бо для них це дуже важливий напрямок. Ворог ні в якому разі не може допустити звуження коридору та відповідно, переривання своєї логістики з Кримом, тому буде намагатись його розширювати", – резюмував Максим Жорін.

Війна в Україні: важливі новини

На Торецькому напрямку росіяни вже більше місяця дуже активно штурмують українські позиції. Як розповів командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов, окупанти активно використовують артилерію, авіацію та БПЛА, але основна ставка – на піхоту.

Раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що бійцям 31 окремої механізованої бригади вдалося прорватися з оточення біля села Прогрес на Донеччині. Зазначалося, що 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці "головними стовпами" оборони.

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