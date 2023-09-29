Журналісти помітили суттєве зростання втрат серед російських офіцерів - особливо старшої ланки.

Журналісти встановили імена 33 236 російських військових, яких вбили на війні в Україні, починаючи з лютого 2022 року. З них приблизно 2448 ліквідовано в ході українського контрнаступу.

Журналісти помітили суттєве зростання втрат серед російських офіцерів - особливо старшої ланки. Ця тенденція, що почалася разом з контрнаступом ЗСУ, зберігається, пише Бі-бі-сі. Журналісти відзначили, що з початку контрнаступу окупанти втратили не менше 234 офіцерів, включаючи двох генералів і 11 полковників. Відзначається, що порівнювані втрати були тільки в найперші місяці нападу на Україну.

Видання відзначило, що зростаючі втрати серед командирів вказують на те, що вирішення відповідальних завдань в російській армії як і раніше вимагає "ручного управління" і особистої присутності старших офіцерів на лінії фронту.

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До того ж, за даними журналістів, судячи з некрологів, основне навантаження при відбитті контрнаступу ЗСУ лягло на мобілізованих і добровольців. Кожен третій загиблий в ході відбиття контрнаступу ЗСУ був мобілізованим.

Також журналісти додали, що важливу роль продовжують грати і залучені на фронт ув'язнені. Виїхалі з колоній під егідою Міноборони РФ зараз активно воюють в Донецькій і Запорізькій областях. В даний час відомо про ліквідацію 200 ув'язнених.

Журналісти відзначили, що насправді число вбитих набагато вище, але трупи ув'язнених часто довго не забирають з поля бою. В результаті навіть ті, хто точно був убитий, місяцями вважаються зниклими безвісти.

У протидії ЗСУ задіяні і елітні підрозділи російської армії: ВДВ, морпіхи, спецназ. Але зараз їх використовують скоріше для нетривалих операцій і виходів на найважливіших ділянках фронту, намагаючись берегти особовий склад.

"Загальна кількість підтверджених нами втрат російської сторони зараз становить 33 236 осіб. У це число входять найманці ПВК "Вагнер"", - зазначили журналісти.

При цьому найбільших втрат зазнали загони ув'язнених. "На сьогодні нам відомі імена 6215 засуджених російських в'язниць, убитих в Україні. Більше 100 з них були громадянами іноземних держав, найчастіше - Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану", - повідомили журналісти.

Крім того, з відкритих джерел журналістам відомо про смерть 3826 мобілізованих росіян. Кожен п'ятий з них протягнув на війні менше двох місяців, 60% загинули в період з 1 січня 2023 року.

"За найбільш обережною оцінкою, до кінця вересня РФ могла втратити 66 тис. осіб вбитими", - зазначили журналісти.

При цьому, вивчивши опубліковані некрологи і повідомлення про пошук Л/ДНРівців, які давно не виходять на зв'язок, журналісти дійшли висновку, що до кінця вересня могли бути вбиті до 20 тис. терористів.

"З урахуванням цього сукупні втрати сил, що воюють на боці РФ в Україні, можуть перевищити 86 тис. осіб загиблими", - йдеться в повідомленні.

Втрати росіян в Україні

У середині серпня американська газета The New York Times з посиланням на офіційних осіб США заявила, що загальна кількість вбитих або поранених солдат на цій війні склала майже 500 тис. осіб. При цьому РФ втратила близько 120 тис. загарбників убитими і 170-180 тис. - пораненими.

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