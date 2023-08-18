Також за минулу добу ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 460 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 256 510 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, за минулу добу українські захисники знищили багато ворожої техніки, а саме:

3 танки (загалом від початку вторгнення ‒ 4332),

12 бойових броньованих машин (загалом ‒ 8410),

24 артилерійські системи (5193),

2 гелікоптери (316),

4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4276),

17 автомобілів та автоцистерн (7658),

10 одиниць спеціальної техніки (783).

Війна в Україні - ситуація на фронті

За даними Генштабу, Росіяни минулої доби намагались відновити втрачені позиції в районі Урожайного та Новодарівки, але успіху не мали. По лінії фронту минулої доби відбулось загалом більше 30 бойових зіткнень.

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Водночас, за даними аналітиків ISW, успіхи України у районі Роботиного та Урожайного свідчать про деградацію російської оборони на цьому напрямку.

Аналітики відзначають, що успіхи ЗСУ на цьому напрямку можуть дозволити українським силам почати операції в районах за найщільнішими мінними полями ворога і прискорити хід контрнаступу.

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