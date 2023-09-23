Україні потрібні додаткові системи зброї і можливості, які все ще можуть змінити наявний сьогодні баланс.

Протягом останніх місяців українські Сили оборони продовжують контрнаступ на декількох напрямках. Попри це, втрати сторони, що обороняється – росіян – все ще залишаються вищими, ніж втрати України. Про це в інтерв'ю the Warzone розповів глава ГУР МО України Кирило Буданов.

Він наголосив , що не знає точні цифри, але "всі наші втрати – і вбитими, і пораненими – виросли з переходом до наступальних дій".

"Є така дуже цікава особливість, що, незважаючи на те, що ми йдемо в наступ, наші втрати все одно нижчими, ніж на стороні ворога, що обороняється", – констатував Буданов.

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Водночас голова військової розвідки акцентував, що Україні необхідно "щось змінювати".

"Висновок такий, що нам знадобляться додаткові системи зброї і можливості, які все ще можуть змінити наявний сьогодні баланс. Тому що, якщо дивитися на ситуацію виключно з точки зору людських ресурсів, порівнювати український потенціал з російським, то у росіян людських ресурсів набагато більше. Тому ми не можемо продовжувати битися солдатів на солдата. Це не дасть бажаних результатів", – сказав Буданов.

Глава ГУР акцентував, що необхідно розв'язати питання про збільшення загальної кількості артилерійських стволів на полі бою.

"Нам потрібні системи озброєння великої дальності, щоб вражати їхні командні пункти, матеріально-технічні сховища та інше", – резюмував він.

Втрати Росії та України у війні - останні оцінки

У середині серпня американська газета The New York Times з посиланням на офіційних осіб США заявила, що загальна кількість вбитих або поранених солдат на цій війні склала майже 500 тисяч осіб. При цьому РФ втратила близько 120 тисяч загарбників убитими і 170-180 тисяч – пораненими.

В Україні, згідно з озвученими оцінками, вбито близько 70 тисяч захисників і поранено 100-120 тисяч. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав цю оцінку неправдивою.

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