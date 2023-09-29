Загальні втрати російських окупантів у їхній війні проти України невпинно зростають.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 340 російських загарбників. Також знищено понад сотню одиниць різноманітного озброєння ворога.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, з урахуванням знищених росіян за добу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року зросли орієнтовно до 277 тисяч 660 осіб.

Серед знищеної за час повномасштабного вторгнення ворожої техніки - 315 літаків, 316 гелікоптерів, один підводний човен, 20 кораблів і катерів. До своїх цілей не долетіли 1529 російських крилатих ракет.

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Окрім цього, за минулу добу захисниками України було знищено 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня (загалом - 4991 одиниця), а також:

8 танків (усього - 4687 одиниць);

10 бойових броньованих машин (8972);

34 артилерійських системи (6409);

1 реактивна система залпового вогню (794);

1 засіб протиповітряної оборони (536);

21 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (8836);

1 одиниця спеціальної техніки (930).

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби українські воїни продовжували знищувати російську армію разом з її технікою. Зокрема, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки завдала наша авіація. Також завдано удару по ворожому ЗРК і по їхніх станціях РЕБ.

Зокрема, на Таврійському напрямку за дві останні доби російські окупанти втратили 316 осіб і десятки одиниць військової техніки. Попри відсутність успіху, росіяни продовжують спроби повернути втрачені позиції, здійснюючи піхотні "м’ясні штурми", коли назбирує нових штурмовиків зі щойно привезених окупантів.

За останніми даними Генштабу, російські окупанти намагалися атакувати українських воїнів на п'ятьох напрямках - Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому, і зазнали провалів. Супротивники, зокрема, марно намагалися рухатися вперед у районі Мар'їнки.

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