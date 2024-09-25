Уночі сили ППО збили 28 ударних безпілотників та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Ще понад тисяча російських окупантів поповнили списки втрат ворожого війська на їхній загарбницькій війні проти України. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 646 тис. 400 (+1 тис. 250 за добу) осіб.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 815 (+15) одиниць танків, 17 тис. 304 (+12) бойові броньовані машини, 18 тис. 549 (+74) артилерійських систем та 1 тис. 199 (+1) реактивних систем залпового вогню.

Також йдеться про 952 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 тис. 879 (+115) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 595 крилатих ракет.

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Крім того, з початку війни знищено 28 кораблів/катерів, один підводний човен, 25 тис. 248 (+73) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 тис. 168 (+13) одиниць спеціальної техніки.

Водночас Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одеську - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - Росія).

"В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожі безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", - йдеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ зауважили, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Війна в Україні - новини

Аналітик Forbes Девід Акс заявляє, що Вугледар Донецької області, який від початку війни був неприступною фортецею для росіян, схоже, скоро буде захоплений, адже 72-га механізована бригада ЗСУ, яка захищала його, почала відступ з міста.

Водночас, аналітики ISW вважають, що захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій у Донецькій області, оскільки він не є особливо важливим логістичним вузлом. При цьому загарбники вже контролюють більшість основних доріг, що проходять у бік міста.

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