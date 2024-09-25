За словами командира, логістичний маршрут траси Борова-Куп'янськ-Вузловий можна вважати втраченим.

Командир 1 штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Володимир Фокін заявив про дуже складну ситуацію в їхній смузі відповідальності.

В ефірі телемарафону військовий повідомив, що росіяни змінили тактику і перейшли до активних штурмових дій. Вони задіюють важку, автомобільну та колісну технку, а також проводять штурми "на ногах" групами від шести до 10 осіб. "Фактично ворог проводить штурми на всій смузі зони відповідальності Третьої окремої штурмової бригади. Я вважаю, що таким чином він просто сковує наші сили", - акцентував Фокін .

Він зазначив, що інформація про поточну ситуацію на напрямку Борова знаходиться у відкритих джерелах. "Розглянемо [ситуацію] північніше від зони відповідальності нашої бригади. Ситуація важка, тому що ворог оволодів повністю населеним пунктом Піщане і продовжує просуватися в бік лівого берегу річки Оскіл. І у нього це дуже непогано виходить. Фактично до берега річки йому залишається два кілометри. Сили оборони він розрізає навпіл і логістичний маршрут, до прикладу, Борова, і північніше, в сторону Куп’янська - вже цього логістичного маршруту не існує", - підкреслив військовий.

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На уточнююче питання, чи мова йде про трасу Борова-Куп'янськ-Вузловий, яка була фактично під вогневим контролем росіян, він відповів ствердно. "Так, про втрату цього логістичного маршруту. Він повністю під вогневим контролем ворога, до траси на ранок (24 вересня – УНІАН) ворогу залишалось менше двох кілометрів", - зазначив Фокін.

Також він розповів, що південніше від зони відповідальності 3-ї ОШБр росіяни захопили населений пункт Невське, що біля Макіївки. Це дало їм можливість форсувати річку Чорний Жеребець з лівого берега на правий.

"Я думаю, що вони продовжуватимуть просування на захід та північний захід, з’єднуватись зі своїми силами в районі Макіївки. І далі просуватися на захід та північний захід в бік населених пунктів Греківка, Шайківка, Чернещине , Нижнє та Верхнє Солоне", - додав військовий.

Фокін зазначив, що для підтримки темпу безперервних атак РФ не потрібно залучати додаткові ресурси, оскільки російські підрозділи стабільно поповнюються свіжою живою силою з резервів, а також мають можливості для швидкого відновлення і ремонту пошкодженої техніки.

"Ворог щотижня отримує на одну дивізію до тисячі новоприбулих бійців, які одразу переходять до штурмових дій. У ворога проблем з живою силою немає, з боєприпасами проблем немає. Кількість FPV–дронів, яку він використовує на даний момент, десь з їх боку 2 до 1. Тобто, перевага на їх боці, на жаль",- резюмував він.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, вчора боєць 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович розповів, що траса Борова-Куп'янськ-Вузловий фактично перебуває під вогневим контролем росіян.

Раніше аналітики українського проекту DeepState інформували, що обстановка в районі населеного пункту Піщане продовжує погіршуватися.

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