Водночас у тимчасово окупованому Старобільску Луганської області ворог будує другу лінію оборони, стягуючи туди величезну кількість техніки.

Збройні сили України на сході мають успіхи на Лисичанському та Кремінському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Найважча ситуація наразі з боку Лисичанська. Територію Білогорівки стерли з лиця землі, але їм не вдається її захопити. Що стосується Сватівського напрямку та Кремінної, там ЗСУ мають перевагу, мають успіх, потроху просуваються вперед, не дивлячись на шалену кількість ворога та техніки, яку постійно підвозять туди", - розповів Гайдай.

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Також він зазначив, що на територіях Кремінної та Попасної гуманітарна ситуація є жахливою.

"З опаленням та водою величезні проблеми. Є трагічні випадки, коли окупанти підключають газ до осель, і він вибухає", - додав Гайдай.

За словами Гайдая, наразі Старобільск має логістичне значення, і після його деокупації ЗСУ матимуть вогневий контроль над усіма стратегічними дорогами Луганщини.

"Це розуміє ворог, тому вони там зариваються, ставлять трикутники. Величезну кількість будівельних матеріалів та техніки йде туди, аби забезпечити другу лінію оборони", - зазначив він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, з Херсонського напрямку Росія перекинула десантників до Старобільска. Ймовірно, що це останні боєздатні збройні підрозділи РФ.

Варто зазначити, що в Луганській області захисники української держави вже деокупували 13 населених пунктів.

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