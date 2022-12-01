Також було знищено понад 15 одиниць військової техніки та склад боєприпасів ворога.

Днями у Запорізькій області було поранено понад 230 російських окупантів.

У повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації зазначається, що підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні.

"В населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Війна в Україні: успіхи ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, з початку широкомасштабного вторгнення в Україну загальні бойові втрати Росії орієнтовно складають 89 тисяч 440 чоловік особового складу.

У листопаді Збройні Сили України знищили найбільшу місячну кількість російських окупантів від початку повномасштабної війни: за листопад було знищено 16970 солдатів РФ.

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