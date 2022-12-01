У районі одного з міст Луганської області знаходяться, напевно, останні серйозні збройні підрозділи Росії, зазначив очільник ОВА.

Росія з Херсонського напрямку перекинула десантників в район Старобільська Луганської області.

Російські десантники в районі міста облаштовують другу лінію оборони, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "FreeДом".

Чиновник зазначив, що в район Старобільська є логістичним центром Луганської області.

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"У районі Старобільська, ось якраз там знаходяться, напевно, останні такі серйозні, боєздатні збройні підрозділи Російської Федерації - це ті десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку. Вони роблять, ну, напевно, можна її назвати якоюсь такою другою лінією оборони...", - заявив Гайдай.

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9 листопада з'ясувалося, що російські окупанти вирішили покинути правобережжя Херсонської області та відступити на лівобережжя через серйозні проблеми, що виникли з постачанням. Вже 11 числа до Херсона зайшли захисники України.

19 листопада Сергій Гайдай сказав, що РФ перекидає в Луганську область залишки професійних військовослужбовців - десантників.

Пізніше Міноборони Британії, посилаючись на відомості розвідки, писало, що можливе оперативне завдання для російських десантників - підтримка оборони в зоні Кремінна - Сватове в Луганській області.

Потім Гайдай поділився, що наші воїни просуваються на напрямку Сватове - Кремінна.

Варто зазначити, що в Луганській області захисники української держави вже деокупували 12 населених пунктів.

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