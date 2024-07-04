Журналісти вказали, що ворожий розвіддрон літав над Полтавою три години, перш ніж туди прилетіла ракета.

Криза української ППО поглиблюється і так буде доти, доки українці не почнуть збивати російські розвідувальні безпілотники, що пролітають над їхніми авіабазами.

Як припустило видання Forbes, у такій ситуації ВПС продовжать втрачати військові літаки, які буде нелегко замінити. Видання зазначило, що такий стан речей має занепокоїти українське командування.

Журналісти нагадали, що в понеділок російський безпілотник засік шість винищувачів Су-27 українських ВПС, що стоять серед білого дня на злітній смузі авіабази Миргород. Після цього по них прилетіла російська ракета, знищивши два дорогоцінні надзвукові винищувачі.

Відео дня

"Учора сталося щось подібне. Російський безпілотник пролетів над українською авіабазою в Полтаві. Після кількох годин спостереження ракета "Іскандер" вдарила, пошкодивши, якщо не знищивши, бойовий вертоліт Мі-24 української армії", - повідомило видання.

А сьогодні окупанти атакували авіабазу Довгинцеве під Кривим Рогом. Дрон просканував базу, і на неї впало цілих три ракети. "Кадри відеотрансляції російських безпілотників підтверджують знищення двох літаків: одного - літака-приманки Су-25; іншого - діючого винищувача МіГ-29.

Загалом з осені внаслідок нальотів РФ на українські аеродроми було виведено з ладу два Су-27, три МіГ-29, Су-25 і, можливо, Мі-24. Це неприйнятний рівень втрат для збройних сил, у яких є менше 100 бойових літаків, оцінило видання.

"Проблема в тому, що F-16 і "Міражі" також будуть уразливі для ударів російських дронів і ракет, поки вони будуть припарковані просто неба посеред білого дня", - констатують журналісти.

"Це криза ППО. Зазвичай українці захищають найважливіші бази за допомогою ракет класу "земля-повітря", але ВПС і армія ледве можуть одночасно прикривати міста, великі зосередження військ і прифронтові бази, такі як аеродроми Миргород, Полтава і Довгинцеве", - пише видання.

Очевидно, що, віддаючи пріоритет захисту міст, ЗСУ залишили аеродроми менш захищеними. "Російський безпілотник, який спостерігав за Полтавою, було видно звичайним українцям на землі протягом трьох годин, перш ніж було завдано удару ракетою "Іскандер". Зрозуміло, що ні в кого не було можливості його збити", - констатували журналісти.

Війна в Україні: новини

В ніч на 4 липня противник атакував Україну 22-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області (РФ). В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗСУ збито 21 "шахед".

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