Ворожі БпЛА збивали у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

У ніч на 4 липня противник атакував Україну 22-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області (РФ).

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram. "В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед", - заявив він.

За словами Олещука, ворожі БпЛА збито у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Відео дня

Атаки ворожих дронів

В ніч на 4 липня російські окупанти здійснив чергову дронову атаку на Україну. Зокрема, кілька хвиль "шахедів" летіли на Київ.

Київська міська військова адміністрація у Telegram заявляла, що усі "шахеди", які атакували столицю, знищила протиповітряна оборона. Ворог запустив дрони з території Курської області РФ. До Києва "шахеди" наближалися хвилями та з різних напрямків. ППО відпрацювала результативно, знищивши усі дрони на підступах до столиці. В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань.

Водночас, втрати Росії в Україні упродовж доби збільшилися - українські захисники знищили 1 тисячу 200 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 547 тис. 470 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: