Два тижні тому склади для боєприпасів у Сил оборони на цьому напрямку були повністю порожні.

Українські військові отримали реактивні снаряди для РСЗО "Град" на Авдіївському напрямку, завдяки чому змогли відбити штурми ворога, йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, РСЗО "Град" почали значно менше використовувати на фронті через низку факторів. Серед них – ефективність FPV-дронів та відсутність боєприпасів. Саме через друге, за словами артилеристів, їхня установка певний час взагалі не використовувалася в зоні бойових дій.

"Це для нас як ковток повітря – бачити таку кількість боєприпасів. Аж радіє душа при нагоді допомогти піхоті, ми із задоволенням їх заряджаємо", – каже командир підрозділу з позивним "Сивий".

Склади, які ще два тижні тому були повністю порожні, зараз мають певну кількість боєприпасів. Також, на відео потрапила повністю заряджена 40 снарядами РСЗО. Частина з боєприпасів може бити на відстань до 40 км, – інша до 20 км.

"Гради" – це взагалі дуже страшна річ і в неї дуже великий потенціал, який у наш час повною мірою не розкривається через брак боєприпасів. 40 штук за раз випускати, нехай навіть 10 разів на день, це 400 припасів на добу. Я не думаю, що десь у світі зараз хтось взагалі виготовляє стільки ракет для "Граду" впринципі", – каже військовий Богдан.

Він також додав, що зараз їм дають близько 10 боєприпасів на добу, за ніч вони отримали 3 цілі, по яким потрібно було завдати удар.

"Снарядний голод" у Сил оборони: важливі новини

Раніше стало відомо, що обіцяні Україні 800 тис. артилерійських снарядів, які Чехія "знайшла" за межами ЄС, будуть поставлені Києву найближчими тижнями.

На думку воєнного експерта Олега Жданова, Сили оборони України з кожним днем можуть нарощувати свої вогневі можливості завдяки поставкам снарядів союзниками.

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