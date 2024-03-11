Раніше країни Європи спільно "скинулися" на купівлю цих снарядів.

Обіцяні Україні 800 000 артилерійських снарядів, які Чехія "знайшла" за межами ЄС, будуть поставлені Києву найближчими тижнями. Про це заявив чеський президент Петр Павел, його цитує Bild.

За словами чеського лідера, такі терміни поставки можливі, якщо "не буде принципових проблем".

При цьому Павел, як і раніше, не розкриває, які саме країни можуть поставити таку кількість боєприпасів.

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Чехія знайшла снаряди для України: що відомо

Як писав УНІАН, протягом кількох місяців уряд Чехії таємно шукав за межами ЄС боєприпаси для України. У підсумку вдалося знайти близько 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Джерела таких масштабних поставок залишаються невідомими, аналітики називають найрізноманітніші країни - від Південної Кореї до країн Африки.

Знайдені Чехією снаряди виявилися вельми доречними на тлі припинення постачань снарядів зі США і нездатності ЄС виконати зобов'язання щодо передачі Україні 1 мільйона снарядів за рік. Примітно, що технічно ЄС може виробити таку кількість снарядів, але замість поставок Україні, їх продають за межі ЄС.

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