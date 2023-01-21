В результаті роботи ЗСУ на концерт Кобзона вирушило четверо загарбників.

Українські військові продовжують невпинно кришити російських окупантів. ЗСУ завдали потужного та точного удару по позиції росіян.

Так, на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Telegram опублікували яскраві кадри роботи наших військових. Українські бійці атакували позицію російських окупантів.

В результаті точного удару ліквідовано чотирьох російських загарбників. При цьому ще дев'ять отримали поранення.

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Відзначається, що на кадрах відображена робота спецпідрозділу 93 ОМБр "Сенека".

Ситуація на фронті - що відомо

Протягом 19 січня підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян біля населених пунктів Новоселівське та Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Краснополівка, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар'їнка, Перемога, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка та Степове на Запоріжжі.

Крім того, станом на 20 січня ЗСУ скоротили чисельність армії Російської Федерації приблизно на 119,3 тисячі осіб, а також знищили сотні одиниць російської техніки.

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