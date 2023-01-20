Похорони африканського найманця відбулися на Кубані за православним обрядом.

В Україні вбито найманця ПВК "Вагнер" із Танзанії. Тарімо Немес навчався у російському університеті та був заарештований за продаж наркотиків, з в'язниці він потрапив на війну, адже голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно вербує зеків.

31-річний Тарімо мав позивний "Мбеа". Його ліквідували під Бахмутом. У ПВК "Вагнер" він виконував обов'язки штурмовика. Посмертно Немеса нагородили медаллю "За відвагу" та окопним хрестом "ПВК Вагнера". Похорони африканського найманця відбулися на Кубані за православним обрядом, передає "Кавказ.Реалії".

Раніше в Україні було ліквідовано "вагнерівця" із Замбії Лемехані Ньїренду майже з ідентичною історією. Він теж навчався в Росії та був засуджений за наркотики.

Відео дня

Найманці та зеки в російській армії

14 листопада минулого року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно дозволив іноземним найманцям служити в російській армії.

Кремль також шукає найманців в Афганістані та Туркменістані.

Російське командування навмисне відправляє у бій зеків без харчування, тому що вони "гарматне м'ясо", зазначав офіцер ЗСУ Андрій Іллєнко.

Вас також можуть зацікавити новини: