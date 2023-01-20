Наші захисники знищили 3 ворожих танки, 6 бойових броньованих машин та 7 артилерійських систем.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів у війні проти нашої країни.

Як йдеться у зведенні, за добу українські воїни ліквідували ще 770 окупантів. Загальна кількість ліквідованих окупантів – близько 119,3 тисячі осіб,

Крім цього, у війні проти України росіяни втратили:

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танків ‒ 3139 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6);

артилерійських систем – 2129 (+7);

РСЗВ – 442 (+0);

засобів ППО ‒ 220 (+0);

літаків – 287 (+0);

гелікоптерів – 277 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4);

крилатих ракет ‒ 749 (+0);

кораблів та катерів ‒ 17 (+0):

автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7);

спеціальної техніки ‒ 190 (+0).

Втрати РФ у війні проти України

Підрозділи Сил оборони України завдають ворогові нищівних ударів, знищуючи сотні окупантів і десятки одиниць їхньої техніки щодня.

Тільки за минулу добу українські захисники завдали кілька десятків ударів по скупченням російської техніки та живої сили. Зокрема, авіація завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Крім цього, у небі над Бахмутом Донецької області прикордонники збили два ворожих безпілотники, а морські піхотинці знищили сховище боєприпасів ворога.

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