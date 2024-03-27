Аналітики ISW спростували заяви окупантів про повне захоплення населеного пункту Іванівське.

ЗСУ дещо просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Кремінна на тлі триваючих бойових дій. Геолокаційні кадри показують, що українські військові повернули деякі позиції на півночі Синьківки на північний схід від Куп'янська.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). При цьому додаткові геолокаційні кадри показують, що російські окупанти просунулися недалеко від бурелому на схід від Терного. За деякими даними в цьому районі росіяни просуваються, а українські війська контратакують.

Загалом, за даними Інституту, в районі Куп'янська тривають позиційні бої біля населених пунктів Синківка, Іванівка, а в районі Кремінної бої тривають біля Терного і Ямполівки, а також Білогорівки.

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Крім того, за даними ISW, окупанти нещодавно здійснили незначний наступ у районі Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв. Кадри з геоприв'язкою показують, що росіяни незначно просунулися на північний схід від Каналу - східне передмістя Часового Яру.

Як зазначили аналітики, у районі Бахмута тривають позиційні бої. При цьому, в Інституті повідомили, що за даними російських воєнкорів, підрозділи російської 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ) повністю захопили Іванівське. Однак ISW не побачив візуального підтвердження цьому твердженню. Ба більше, немає навіть підтвердження того, що окупанти просунулися в районі Іванівського та Кліщіївки.

Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби, 26 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 67 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, на Куп'янському напрямку загарбники здійснили одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

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