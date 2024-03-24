ЗСУ розбили кілька районів скупчення живої сили окупантів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. "Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох засобах протиповітряної оборони, трьох артилерійських засобах та одній станції РЕБ противника.

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На лінії фронту протягом доби зафіксовано 52 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Але під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Херсонському напрямку протягом доби ворог також наступальних дій не вів.

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А на Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного. Там росіяни за підтримки авіації 17 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів.

Крім цього, протягом бойової доби отримано підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках, завдяки роботі ЗСУ, поменшало на понад сотню одиниць російського озброєння та техніки, серед якої – три зенітно-ракетні комплекси - переносний, "Стріла-10" та "Тунгуска".

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