Ворог несе значні втрати, здійснює переміщення підрозділів, застосовує резерви.

ЗСУ відбили контратаки російських окупантів на південному фронті. Також Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, передає Military Media Center. За його словами, противник "здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне-Благодатне та західніше Старомайорського".

"Ворог несе значні втрати, здійснює переміщення підрозділів, застосовує резерви", - розкрив деталі військовий.

Відео дня

Щодо ситуації в районі Бахмута, Ковальчук повідомив, що росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки.

"Сили оборони України стримують наступ російських військ також на Куп’янському та Лиманському напрямках", - зауважив він.

Ситуація в Бахмуті

В Бахмуті йдуть запеклі бої, проте нашим військовим вдається поступово видавлювати росіян з міста. Так, за даними Інституту з вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні дії біля Бахмута і просунулися в цьому районі. А от окупанти, хоч і намагаються атакувати, в них все одно нічого не виходить і просуватися вони не взмозі.

Вас також можуть зацікавити новини: