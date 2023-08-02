Українські війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України вибито російських загарбників з позицій біля Андріївки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході ведення силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки, безуспішно намагався відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки", - йдеться у повідомленні.

Водночас, сказано, що тривають важкі бої.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що на Авдіївському напрямку, у ході ведення Силами оборони України наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки.

Нагадаємо, що у ході контрнаступу вже звільнено кілька населених пунктів на Донеччині, у тому числі Старомайорське.

Тим часом втрати РФ за добу зросли ще на 540 окупантів. Таким чином загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 247230 осіб .

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