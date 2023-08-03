Також в ISW повідомили, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і досягли успіхів.

ЗСУ продовжили наступальні дії біля Бахмута і просунулися в цьому районі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Там зазначили, що російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута, але просування не добилися.

Також ЗСУ провели наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У звіті наводяться дані про те, що за словами російських воєнкорів, ЗСУ зміцнилися на позиціях в районі Невельського в 13 км на північний захід від Авдіївки і намагаються просунутися в районі Новомихайлівки.

Відео дня

Також у звіті Інституту йдеться, що окупанти продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і на кадрах з геолокацією видно, що вони просувалися на північ від Водяного.

З приводу українського контрнаступу в ISW повідомили, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута. Наступальні дії також ведуться на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

В Інституті додали, що бої також йдуть на лінії Сватове-Кремінна і на Лиманському напрямку.

Ситуація в Бахмуті

У місті стуація дуже напружена, там постійно йдуть запеклі бої. Вчора доброволець підрозділу "Грім" Кирило Сазонов розповів, що російські окупанти незабаром будуть змушені тікати з Бахмута та його околиць. В противному випадку вони опиняться в пастці.

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