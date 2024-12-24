ЗСУ прагнуть зберігати стабільний зв’язок і логістичне забезпечення кожного підрозділу.

Сили оборони України докладають зусиль, щоб не допустити оточення своїх підрозділів у районі Макарівки поблизу Великої Новосілки на Донеччині. Про це в коментарі Радіо Свобода 24 грудня повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, зараз підрозділи ЗСУ проводять стабілізаційні заходи щодо відновлення певних втрачених позицій та недопущення оточення чи напівоточення. Сили оборони прагнуть забезпечити такий стан лінії фронту, щоб зберігати стабільний зв’язок і логістичне забезпечення кожного підрозділу.

"Наразі сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили, тому зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом… Ми проводимо там стабілізаційну операцію, намагаючись не допустити того, щоб наші війська опинилися в оточенні чи напівоточенні, щоб лінія фронту, лінія бойового зіткнення була така, щоб ми могли до кожного підрозділу, до кожного нашого з’єднання… мати з ним зв’язок, мати з ним логістичні шляхи", - сказав речник.

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Він додав, що ситуація залишається складною, але не безнадійною. Українські війська тримають оборону та роблять усе можливе, щоб зупинити противника.

"Ситуація доволі важка, проте не безнадійна. Хлопці наші тримаються, намагаються зупинити ворога на цьому напрямку", - наголосив Волошин.

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингового проєкту DeepState, російські війська окупували населені пункти Макарівка, Сухі Яли та Зеленівка на Донеччині. Водночас йшлося, що Сили оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23.12 у селі не було оточених підрозділів.

Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, а також у Сторожевому та Кураховому.

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