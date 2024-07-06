За словами аналітиків, активізація бойових зіткнень у кінці червня пов’язана з початком боїв за Торецьк та Нью-Йорк.

Останнім часом кількість зіткнень на фронті продовжує зростати. Так, середньодобове число зіткнень у травні було 122.1, в червні 124.5, а за липень вже 160.4. Про це повідомляє DeepState.

Аналітики вказують на цікавий факт: на початку червня відбулося падіння інтенсивності, але під кінець місяця динаміка суттєво зросла. Зокрема, за 1-10 червня в середньому було 101.6 за добу, за 11-20 червня вже 125.8, а от за 21-30 червня виросло до 146.2.

"Активізація в кінці минулого місяця пов'язана з початком боїв за Торецьк та Нью-Йорк. Ріст і сталість зіткнень у травні відповідно з початком кацапського наступу на Харківщині", - зазначає видання. Відео дня

Ситуація на фронті - останні новини

Окупанти щосили намагаються вклинитися в оборону ЗСУ на сході. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За попередніми даними військових, у суботу, 6 липня, українські захисники знешкодили тільки на Покровському напрямку 181 окупанта. Станом на 22:00 на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському напрямку, росіяни активні і на Лиманському та Курахівському напрямках.

Раніше командувач ПС ЗСУ Микола Олещук показав удари Росії по аеродромах. За його словами, в цих атаках все не так однозначно. Командувач наголосив, що "у ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть".

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