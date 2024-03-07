Українська армія повернула повний контроль над Тоненьким. Проте, в 24ОШБ "Айдар" спростували цю заяву.

ЗСУ витіснили російських окупантів із села Тоненьке на захід від Авдіївки.

Про це пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке з посиланням на відеозаписи з місця боїв. Раніше він повідомляв, що ЗСУ важко тримають оборону на лінії Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке на захід від Авдіївки.

В даний час, за даними експерта, українські військові змогли вибити окупантів із Тоненького.

Відео дня

"Українська армія повернула повний контроль над Тоненьким на захід від Авдіївки. Росіяни обстрілюють село з РСЗВ", - пише Репке.

Водночас, доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман"спростував дані експерта про зачистку Тоненького від росіян. Він зауважив, що ця інформація не відповідає дійсності. "Йдуть важкі бої, ворог застосує максимум зусиль, резервів та засобів ураження для витіснення наших сил з населеного пункту. Сила духу та героїзм наших бійців вражає, але у кожного є своя межа", - прокоментував він.

Зазначимо, що в даний час офіційної інформації з цього приводу поки немає.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

При цьому відомо, що росіяни продовжують спроби просунутися під Авдіївкою. Як розповіли в 3-й штурмовій бригаді, зараз агресор стирає війська об село Орлівка, де ЗСУ закріпилися на новому оборонному рубежі.

А 6 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Ліховій заявив, що після захоплення Авдіївки росіяни перемістили фокус основних зусиль на Новопавлівський напрямок (район Мар'їнки).

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